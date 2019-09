FEDA reforça la transició energètica amb el suport d'EDF

La central hidroelèctrica s’ha marcat l’objectiu d’invertir a curt termini en noves infraestructures de producció d’energia renovable

Actualitzada 27/09/2019 a les 17:49

Redacció Andorra la Vella

El president d'Électricité de France (EDF), Jean-Bernard Lévy, ha visitat per primera vegada FEDA i ha mostrat el seu suport a la transició energètica que està impulsant la central hidroelèctrica. Aquest migdia Lévy s'ha reunit amb la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i presidenta de FEDA, Sílvia Calvó, a la sala de màquines de la central hidroelèctrica en el marc de les bones relacions entre Andorra i França i entre les dues entitats. FEDA s’ha marcat l’objectiu d’invertir a curt termini en noves infraestructures de producció d’energia renovable, i està treballant per elaborar el full de ruta que prioritzi les inversions més convenients per al país i per a la xarxa elèctrica.

Durant la reunió entre les dues delegacions, el director general de FEDA, Albert Moles, i el director d’Hydro Sud-Oest d’EDF, Frank Darthou, han signat la revalidació de l'acord marc que es va signar fa més de 30 anys com a suport en el funcionament i manteniment de la central.