Els lloguers sense variació en cinc anys poden pujar un 8% el 2020

27/09/2019

Andorra la Vella

El ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, s'ha compromés a limitar "la intervenció en el mercat" dels "contractes de lloguer amb l'augment de l'IPC" durant la taula d'habitatge d'aquest matí. Filloy ha explicat que els propietaris que no hagin aplicat cap augment de preu durant els últims cincs anys podrien "aumentar el percentatge de l'IPC" al voltant del 8%.

En cas que el propietari hi hagi efectuat reformes en l'immoble llogat haurà d'adreçar-se a la Llei d'Arrendament de finques urbanes per comprovar la seva situació.