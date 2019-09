El Sindicat de l'Ensenyament Públic escull Anna Mundó com a nova líder

Actualitzada 27/09/2019 a les 06:44

El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) va dur a terme ahir a la tarda l’elecció d’una nova junta, en què la candidatura liderada per Anna Mundó va obtenir el suport de l’assemblea. Mundó va explicar que el primer pas “serà fer el traspàs amb l’anterior junta i seguir amb els projectes i debats engegats: eventuals, car­rera horitzontal, salaris, jubilacions, etcètera. Sense oblidar el treball en els reglaments que han de desplegar tant la Llei del cos d’Educació com la de Funció Pública”.

Amb relació a la possibilitat de portar a la Justícia les contractacions de càrrecs de relació especial, Mundó va explicar que, tot i que en una primera presa de contacte amb els afiliats semblaria que la denúncia prosperaria, caldria convocar una nova assemblea per prendre la decisió definitiva. El secretari general sortint, David Garcia, va assegurar que estan “molt contents i satisfets” de la gestió realitzada fins ara.