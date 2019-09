El Govern es compromet a resoldre les demandes laborals al Pas de la Casa

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va presidir ahir al matí una reunió amb els empresaris i veïns del Pas de la Casa, en què la principal proposta va ser donar una resposta a les demandes laborals de les empreses a través d’una col·laboració conjunta amb el servei d’Ocupació.

La trobada va servir com a proposta de realitzar dues xer­rades conjuntes per donar a conèixer l’oferta laboral que hi ha a la població de cara a la temporada d’hivern i els incentius que ofereix aquest servei.

El ministre va confirmar que les reclamacions dels comerciants van més enllà d’apropar