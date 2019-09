Govern obre un expedient per irregularitats en un geriàtric

El cas està relacionat amb un metge denunciat per sobremedicar pacients

El Govern ha obert un expedient a un geriàtric d’Escaldes-Engordany després de possibles pràctiques de sobremedicació dels usuaris per part d’un metge del centre. La Batllia ja hauria rebut una denúncia de familiars d’una usuària amb relació a aquests fets. L’executiu, però, va declinar fer valoracions i donar més informació sobre el cas fins que no hi hagi la resolució per part dels instructors que l’investiguen.

Segons fonts coneixedores de la situació, el metge hauria fet ús de pràctiques de sobremedicació dels usuaris del geriàtric, causant-los problemes de mobilitat i funcionals. El ministre portaveu, Eric Jover, no en va donar detalls