Govern decidirà a l'octubre la continuïtat del Cirque du Soleil

Si l'espectacle se segueix realitzant, descarten emplaçar-lo al Parc Central, tot i que la intenció seria seguir-lo fent o a la capital o a Escaldes-Engordany

Govern decidirà a l'octubre la continuïtat del Cirque La ministra de Turisme, Verònica Canals, i el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, a la presentació del balanç de Rebel SFGA/JAViladot

Actualitzada 26/09/2019 a les 13:48

Redacció Andorra la Vella

Govern negociarà amb el Cirque du Soleil la continuïtat de l'espectacle al país durant el mes d'octubre. Així ho han exposat el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, i la ministra de Turisme, Verònica Canals, aquest matí a la presentació del balanç de Rebel, el darrer espectacle del Cirque du Soleil. El que sí es té clar és que, si se segueix realitzant aquest espectacle, es descarta emplaçar-lo al Parc Central, tot i que la intenció seria seguir-lo fent o a la capital o a Escaldes-Engordany. Tant la ministra com Budzaku han afirmat que s'estan treballant altres alternatives d'oferta turística per augmentar els visitants, "el circ funciona molt bé, té un retorn excel·lent en l'àmbit econòmic, però s'estan buscant més opcions d'oferta turística amb el mateix resultat", ha afegit la ministra.

Pel que fa als resultats de Rebel, l'enquesta de satisfacció per part dels visitants ha atorgat una nota de 8,6, una xifra semblant a la del 2018. "Un total de 103.103 persones han vingut al país per veure aquest espectacle, i el 78% d'aquestes diuen que el Cirque és el motiu principat de la visita", ha explicat Budzaku. El 38,5% han estat espectadors nous, és a dir, que mai havien vist abans el Cirque, i per nacionalitat els catalans han estat els més nombrosos, seguit dels andorrans i dels francesos. Quant a dades econòmiques, Rebel ha produït 20.600.000€ d'impacte econòmic net, i ha comportat que els turistes tinguessin una despesa mitjana relacionada amb el Cirque de 122€ al dia. D'altra banda, també va permetre que el 87,4% dels espectadors pernoctessin una mitjana de 2,3 nits en algun hotel del país.