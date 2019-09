Espot referma a l'ONU el compromís d'Andorra per la sostenibilitat

El cap de Govern ha destacat la feina que l'executiu realitza en aquesta matèria durant la primera intervenció del seu mandat a la 74a Assemblea General de les Nacions Unides

Actualitzada 26/09/2019 a les 11:39

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, ha refermat el compromís d'Andorra per un multilateralisme efectiu que vetlli pel desenvolupament sostenible i la inclusió, durant la seva primera intervenció a la 74a Assemblea General de les Nacions Unides. El cap de Govern ha destacat les qüestions claus i ha recordat que Andorra ostenta durant dos anys la Secretaria Pro Tempore de la Cimera Iberoamericana sota el lema "Innovació per al Desenvolupament Sostenible – Objectiu 2030" per contribuir a mobilitzar esforços multilaterals en favor del desenvolupament i la sostenibilitat a tots els nivells. Espot ha assenyalat que Andorra està desenvolupant un pla per l'acció pel clima que contempla la reconversió del parc automobilístic cap a vehicles elèctrics, la mobilitat compartida, la renovació de la xarxa de transport públic i l'aplicació de polítiques eficiència en la construcció d'habitatges.