Els banders rescaten un voltor a la plaça de la Rotonda

Actualitzada 26/09/2019 a les 06:25

Lorena Giménez Andorra la Vella

Els bombers van rescatar ahir al matí una vaca prenyada que es trobava sola a la vall de Rialb. L’animal, que arran del seu estat pesa 700 quilos, no tenia forces per desplaçar-se, així que va ser necessària la intervenció del cos d’emergències, que la va traslladar en helicòpter fins a Arans, on l’esperava el vaquer.

L’operació es va dur a terme gràcies a un arnès que va aguantar l’animal penjat a l’helicòpter durant el viatge. Per tal de garantir el seu benestar també va intervenir un veterinari, que la va sedar. “Ha estat una operació molt senzilla, tenim els mitjans per poder executar aquest tipus de dispositius de rescat”, va explicar un dels responsables del cos. De fet, segons el mateix efectiu, el trasllat es va efectuar amb normalitat i de manera molt àgil, ja que només es va allargar una hora, de les deu a les onze del matí. Segons van informar, la vaca es troba en bon estat de salut.

“Són casos que es donen de tant en tant. En realitat, és el novè rescat d’aquest tipus del 2019 i no només de vaques, també d’altres animals”, va especificar.



Un voltor a la Rotonda

També els banders van haver d’intervenir ahir a Andorra la Vella per un altre incident relacionat amb animals, aquesta vegada amb una au. A primera hora de la tarda es va localitzar un voltor a la plaça de la Rotonda, el qual va restar quiet fins al seu rescat, ja que no podia volar.

Per tal de capturar-lo i poder traslladar-lo al centre de recuperació de la fauna, els banders el van atrapar amb una xarxa, la qual no va causar cap ferida a l’animal. Una vegada allà i després de comprovar el seu estat de salut, el voltor serà alliberat en el seu entorn natural.

Malgrat que es desconeix com va arribar fins a Andorra la Vella, els banders consideren que la incapacitat de moure’s de l’animal es podria deure a un excés de menjar, ja que presentava signes d’haver ingerit molts aliments.