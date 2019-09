Els 160 pisos de The White Angel podrien estar acabats el 2022

Els pisos premium del grup immobiliari eivissenc The White Angel podrien estar acabats a mitjan 2022, segons apunten els promotors. Entre 4.000 i 6.000 euros per metre quadrat és el cost que es preveu que tinguin les noves vivendes, situades davant de l’Estació Nacional d’Auto­busos.

Jan Aramburu, un dels representants del grup, explica que els habitatges s’aixecaran en una estructura de tres blocs i al mateix temps. En total seran 160 els pisos que hi haurà a la venda amb preus variables que oscil·laran entre els 500.000 euros i un milió els àtics.

La nova construcció, que comptarà amb un espai de

#2 The Blue Oyster

(26/09/19 11:43)



#1 Roc de les Anelletes

(26/09/19 10:09)