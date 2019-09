Cultura obre un expedient a Joan Ramon Marina

Les empleades del departament de Llengua Catalana es queixen del tracte rebut i hi hauria unes proves escrites

Actualitzada 26/09/2019 a les 12:41

Ricard Poy Andorra la Vella

El ministeri de Cultura ha obert un expedient al cap d’àrea de Llengua Catalana, Joan Ramon Marina, a conseqüència de denúncies de dues empleades que treballen en aquest departament. Les dones acusen Marina d’haver-les amenaçat, entre d’altres tractes vexatoris, i, segons fonts properes al cas, haurien aportat proves escrites de les acusacions. Hi ha un segon punt que afecta Marina i prové de les queixes de la Fundació Ramon Llull amb relació a les enquestes de satisfacció del campus de català que va tenir lloc a Andorra, en què el cap d’àrea era al grup organitzatiu. Les enquestes, segons fonts properes al cas, recollien algunes crítiques directes a Marina i suposadament s’hauria encarregat que no es coneguessin.

El trasllat a Funció Pública de les queixes va derivar en l’obertura de l’expedient disciplinari i ara s’ha entrat a la fase d’instrucció. El termini fins que s’hagi completat la investigació no està predeterminat, perquè el primer és iniciar les fases de les al·legacions que pot fer l’acusat. La voluntat és enllestir-ho amb certa celeritat tenint en compte que la situació dins del departament és tensa, ja que dues empleades han denunciat el cap d’àrea. Aquesta plaça no és de designació política, sinó de concurs públic, i per tant Marina la té assignada com a plaça de funcionari. Mentre duri la instrucció se l’ha apartat de les seves funcions.

Tot el procés ha estat molt complicat ja que des del primer moment hi ha hagut una part dels socialdemòcrates que han vist un passament de comptes amb Marina per la seva activitat política. No obstant això, Marina, que va encapçalar la llista parroquial d’Andorra la Vella el 2015, va abandonar el partit a l’estiu i havia anunciat recentment la voluntat de crear una nova força política, mantenint una actitud molt crítica envers el que ell qualifica com a “falsos socialistes”. Amb aquest apel·latiu s’està referint a aquells socialdemòcrates que han estat nomenats càrrecs de responsabilitat en el Govern de Xavier Espot. Bàsicament els seus atacs se sobreentén que es dirigien contra Joan Sans, nomenat director de Política Lingüística i que és conseller de la minoria del PS a Encamp, i Xavier Llovera, director de Patrimoni. Els va acusar de tenir ambició de poder i va comportar que el juliol passat presentés la renúncia al Partit Socialdemòcrata.

El component polític es troba en el fet que tant Sans com Llovera són alts càrrecs de Cultura, el ministeri on està adscrit el cap d’àrea de Llengua Catalana. La part del PS que considera que és una operació política destaca que finalment és Joan Sans qui està darrere de l’expedient i que, segons fonts d’aquest partit, hauria estat una forma de venjar-se dels atacs rebuts per part de Marina. L’embolic encara és més fort perquè Sans està directament enfrontat a David Rios, com els dos principals polítics del PS a Encamp. Això ha significat que hagi entrat dins de la polèmica la lluita soterrada per a la composició de les llistes a Encamp per a les properes comunals.

