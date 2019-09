La Setmana de caça de l'isard es tanca amb quatre infraccions registrades

Els 556 caçadors participants a la cita han abatut 135 exemplars dels 168 autoritzats

La Setmana de caça de l’isard es va tancar diumenge amb només quatre infraccions registrades i bones sensacions per part de tots els col·lectius implicats. Amb un total de 135 captures de les 168 autoritzades, tant per als banders com per a la Federació de Caça i Pesca el balanç és positiu, tot i que confien a poder eliminar completament les faltes de cara l’any vinent.

“És cert que no hi hauria d’haver cap problema, però tenint en compte que hi han participat 556 caçadors es tracta d’una xifra d’infraccions realment petita”, va assegurar el director del cos de banders, Miquel

