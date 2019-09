La quarta edició de Tàndem desenvoluparà tres projectes per potenciar la participació juvenil. Enguany hi participen 68 alumnes i 12 docents, i les empreses que hi col·laboren són MoraBanc Andorra, Unicef i Vatel. En la inauguració, que va tenir lloc ahir, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, va assenyalar que les idees que els equips hauran de desenvolupar durant aquesta edició són “com aconseguir que anar a veure el bàsquet sigui una opció d’oci prioritària per a la població d’entre 20 i 40 anys, com potenciar la col·laboració dels joves d’Andor­ra amb l’Unicef i com fer que les