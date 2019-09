La policia detecta 25 infraccions de conductors al voltant de les escoles

Els agents han efectuat 70 controls amb motiu d'una campanya que s'ha dut a terme entre el 9 i el 22 de setembre

La policia ha imposat 25 infraccions a conductors que circulaven o estacionaven al voltant de les escoles. Els agents han efectuat 70 controls entre el 9 i el 22 de setembre, en el marc d'una campanya per detectar el transport incorrecte dels infants, i han sancionat set vehicles que no duien el distintiu d'ITV en vigència i tres que transportaven persones de forma indeguda. Durant els controls la policia ha vigilat els transports estacionats amb el motor en marxa, si es duien més persones de les previstes segons les places establertes del vehicle, si hi havia menors de 10 anys en seients davanters, pneumàtics en mal estat i si el transport duia més passatgers dels autoritzats. En aquest sentit, la policia no ha detectat cap infracció.

La campanya també ha permès detectar 15 actuacions indegudes alienes al transport escolar. No presentar el rebut de l'assegurança tot i tenir-lo en vigor ha estat cinc de les infraccions, seguides per quatre sancions per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada, tres per circular sense el cinturó de seguretat cordat, i altres infraccions com conduir amb el permís caducat, dur un vehicle amb matrícula andorrana i amb carnet estranger sent resident de més de sis mesos, i no presentar el permís de circulació malgrat tenir-lo en vigor.





