Inversors andorrans afectats per una estafa de 16 milions

Actualitzada 25/09/2019 a les 12:54

Ricard Poy Andorra la Vella

Un dels inversors afectats per una suposada estafa piramidal que ha afectat diverses famílies andorranes per un global de setze milions d’euros ha presentat una querella contra el presumpte estafador, el resident holandès Rick Langelaan. La querella insta la Batllia a processar “Pieter Henderikus Langelaan [que es fa dir Rick Langelann]” pels delictes d’estafa, estafa qualificada i blanqueig de diners, i “per tal de garantir les possibles responsabilitats civils decreti l’embargament i el segrest de tots els fons invertits pels socis andorrans sobre els qual hi hagi indicis suficients per creure que són els elements utilitzats per cometre la infracció”. Les inversions de les famílies andorranes oscil·len entre els 250.000 i els 4,5 milions d’euros, per un total de 16 milions. Hi ha cinc famílies o societats amb inversió, a banda d’un banc del país que també en té de forma indirecta en disposar d’accions com a garantia d’un préstec.



Un tap revolucionari

Els fets van començar pels volts del 2012, segons recull la denúncia, quan es registra la marca de la patent d’un tap de vidre revolucionari per a ampolles de vi i de licor destinades a nous mercats, com ara Austràlia. El tap garanteix la qualitat del producte, havia d’estar produït amb cristall suís i portava una moneda inclosa per evitar falsificacions. Langelaan residia a Andorra i va fer una presentació del projecte de futur. Les previsions per a l’start-up (inclosa a la societat Quiding Group) incloïen que el 2015 ja es començaria a produir, durant el 2016 donaria beneficis i el 2017 el valor de Quiding Group es calculava en 267 milions d’euros. Els inversors andorrans havien posat els diners per a la compra d’accions de la societat Quiding Group, controlada per una segona: Rihold.

El nom comercial del producte és glasstop i la pàgina d’internet, www.theglasstopcompany.com. Les sospites s’inicien el 2016 en no haver-se engegat el projecte. Un dels inversors demana poder marxar i que se li recomprin les accions. Langelaan accepta i signen un memoràndum pel qual se li recompren. Langelaan, segons recull la denúncia, no compleix cap dels terminis. Fins i tot a partir d’aquell moment hi haurà altres inversors andorrans que compraran més accions. Com que el projecte no engega hi haurà un segon acord de recompra amb el mateix inversor. El ritme de vida de Langelaan ha fet aixecar sospites, amb cotxes d’alta gamma i un nivell molt alt de despeses. Aquest segon acord de recompra tampoc no es compleix.

Davant de la sospita que es podia tractar d’una estafa i l’incompliment dels acords de recompra l’inversor va presentar una demanda als tribunals de Luxemburg, que li van donar la raó. Tot i que la sentència fixava un embargament, Langelaan, segons la denúncia feta a la Batllia, va posar una part de les accions com a garantia d’un nou préstec de prop de quatre milions d’euros concedit per una entitat andorrana. El traspàs es va fer a través d’una societat pont andorrana, Verema Can Diumenge, que va ser qui les va rebre de Luxemburg i les va entregar al banc com a garantia.



Por a la fugida

La querella insta que se li embarguin tots els béns amb la sospita que Langelaan pugui tenir part del capital fora d’Andorra. Per aquest motiu també s’insta que se l’arresti i difícilment seria extradit si marxa encara que hi hagi una ordre de captura internacional. Fins ara la Batllia no ha pres cap mesura preventiva i fa témer que quan es vulgui actuar sigui tard atès que possiblement part dels fons ja són a fora.

La situació, segons el text, és molt greu, atès que tant la societat Rihold com Quidin Group estarien en fallida i el negoci encara no s’ha arribat a engegar ni hi ha fàbrica. A la pàgina web es pot comprovar que ni hi ha producte ni l’opció de comprar està acti­vada.