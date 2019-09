A falta d’una setmana per a la finalització del termini, Tributs ha rebut el 68% de documents

La campanya de l’IRPF encara la recta final, dilluns vinent s’acaba el termini per presentar les declaracions i, fins al moment, Tributs ja n’ha registrat 11.793, 890 més que el curs passant en aquestes mateixes dates. Aquest increment del 8% marca una tendència positiva de la campanya, segons Miquel Llongueras, cap d’àrea de Planificació i Estratègia, que va destacar “el bon ritme que s’està seguint aquest 2019”.

L’estimació de Govern és que es presentin un total de 17.100 declaracions i que, per tant, les 5.300 que falten s’enviïn durant la setmana. El 30 de setembre és la data límit per presentar-les,