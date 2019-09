La UHA preveu que la fallida de Thomas Cook afecti poc

Es busquen nous proveïdors per assegurar l’arribada de turistes al Pirineu

La companyia de viatges Thomas Cook, encarregada de portar milers d’esquiadors cada temporada a Andorra des de l’aeroport de Lleida-Alguaire, va finalitzar les seves operacions la matinada d’ahir, després que l’empresa fes fallida. El sector hoteler del Principat no la veu com una situació de risc per al sector, mentre que l’empresa encarregada de gestionar els vols, Nielson, assegura que hi haurà grans canvis.

Segons el president de la Unió Hotelera (UHA), Carles Ramos, l’afectació serà mínima, ja que “fa temps que no treballàvem amb aquesta empresa, així que tenim prevista més o menys la mateixa ocupació. A més a més,

#2 Quin hivern

(24/09/19 16:30)



#1 Business

(24/09/19 08:49)