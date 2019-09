Grandvalira nomena David Ledesma com a nou director de màrqueting

L'estació considera que la nova incorporació "contribuirà a optimitzar el procés d'integració d'Ordino-Arcalís"

Actualitzada 24/09/2019 a les 12:22

Redacció Andorra la Vella

Grandvalira ha nomenat com a nou director de màrqueting el periodista David Ledesma, qui durant quatre anys ha estat al capdavant del departament de màrqueting i desenvolupament de negoci d'Ordino-Arcalís. Segons ha fet saber l'estació el nomenament "dona un impuls a la nova línia estratègica de Grandvalira" i "contribuirà a optimitzar el procés d'integració d'Ordino Arcalís a Grandvalira-Nevasa", per tal de continuar fent créixer les dues marques.

Ledesma, andorrà de 42 anys, és llicenciat en Periodisme per la Universitat internacional de Catalunya i en Història per la Universitat de Barcelona. Compta amb un postgrau de Direcció de Màrqueting i Vendes per ESADE i diplomat per la Universitat Ramon Llull, i un altre per la UOC. Actualment continua la formació amb un Màster Executive MBA a EAE Business School.