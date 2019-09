Espot, Ubach i Calvó participaran en reunions bilaterals de la Cimera climàtica

Actualitzada 24/09/2019 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

Una delegació andorrana encapçalada pel cap de Govern, Xavier Espot, i les ministres d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va assistir ahir a la inauguració per part del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Gutérres, de la Cimera per a l’acció climàtica en el marc de la 74a assemblea general de les Nacions Unides. Durant l’estada, la delegació andorrana té prevista una agenda de reunions bilaterals per tal de reforçar les relacions i aliances de cara a la celebració dels diversos actes associats a la Cimera Iberoamericana que se celebra a Andorra el 2020. També estan previstes diferents reunions amb països europeus per tal d’exposar l’estat de la negociació per a l’acord d’associació amb la UE. En l’agenda de les ministres Ubach i Calvó es van fixar diverses reunions amb homòlegs a diversos països.