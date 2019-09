Denúncies d'usuaris del bus del Pas

Un grup de persones difonen un vídeo per les xarxes socials queixant-se de la falta i la impuntualitat del servei de la línia regular d'autobusos

Actualitzada 24/09/2019 a les 10:59

Redacció Andorra la Vella

Diversos usuaris de la línia regular d'autobusos del Pas de la Casa han gravat un vídeo denunciant la falta i la impuntualitat del servei. Un grup de persones explica que porten més d'una hora esperant el bus, que alguns no s'aturen encara que vagin buits, que estan esgotats, amb fred, i que tot i trucar al servei ningú els hi agafa el telèfon per donar una explicació. "Volem arribar a casa a una hora decent, no a les mil. Vergonya de país" diu una de les afectades.