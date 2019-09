Andorra acull més turistes a l'agost però menys visitants

Actualitzada 24/09/2019 a les 06:47

Martí Pons Andorra la Vella

El mes d’agost van entrar al país 1.070.270 persones, amb una variació negativa de l’1,5 per cent del nombre de visitants respecte al mes d’agost de l’any passat, segons el servei d’Estadística del Govern. Per altra banda, el nombre de turistes va ser de 391.990, amb una variació positiva respecte al mes d’agost de l’any passat del 2,0 per cent.

El president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Carles Ramos, atribueix el fet que el nombre de visitants, és a dir, les persones que visiten només un dia el país, hagi disminuït a l’esllavissada que hi va haver el 10 d’agost passat. “Som conscients que un dia normal hi ha cues de cotxes per poder passar la zona transfronterera. I, és clar, si hi sumem que hi va haver canvis en la circulació per culpa del despreniment molta gent optava per no pujar perquè s’estava molt temps al cotxe.”

De totes maneres, pel que fa al sector hoteler, va tenir un augment del 2 per cent, una dada que Ramos valora molt positivament. “Malgrat que hagin disminuït els visitants, el nombre de reserves va augmentar i volem ser positius, tot creient que durant la temporada d’hivern també podrem superar els resultats de l’any anterior. El 2018 va ser una temporada amb les dades més baixes dels darrers quatre anys”.

La dada més negativa de l’agost, segons els servei d’Estadística, va ser la del nombre d’excursionistes, que va ser de 678.280, amb una variació negativa del 3,4% respecte al mateix mes de l’any 2018.

Pel que fa als visitants en els darrers dotze mesos, van disminuir un 0,8 per cent. Quant als turistes, van augmentar un 0,4 per cent, mentre que els excursionistes presenten una variació negativa de l’1,5 per cent.