La policia deté un jove per donar haixix a un menor

Els agents també van arrestar un home no resident que passejava pel Pas de la Casa amb tres bosses de plàstic plenes de tabac i va intentar fugir corrents

Actualitzada 23/09/2019 a les 12:48

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir divendres a la nit un jove resident de 19 anys que va donar 2,5 grams d'haixix a un menor. Els agents van aturar el cotxe amb el qual viatjaven el conductor i l'acompanyant i durant el control van trobar que el menor duia la porció de droga. Els efectius van interrogar els dos nois i van determinar que el detingut havia cedit l'haixix al més jove.

Pel que fa a la seguretat del trànsit un dels casos més destacats és el d'una noia resident de 19 anys que va ser arrestada per donar una taxa d'alcoholèmia d'1,70 grams per litre durant un control rutinari. Els agents també van arrestar dos homes durant el cap de setmana per delictes no relacionats amb la salut pública o la seguretat del trànsit. La primera detenció es va produir el dissabte al Pas de la Casa, al voltant de les 19.30 hores, quan els agents es van adonar que un jove passejava pel carrer amb tres bosses de plàstic plenes de tabac. En ser reclamat per la policia, el turista de 29 anys va sortir corrents i va fer cas omís a les indicacions dels agents, que el van acabar detenint per desobediència. El segon arrest es va produir la matinada de diumenge, quan una parella va protagonitzar una baralla en un carrer d'Escaldes-Engordany. L'home, resident de 55 anys, va donar diverses empentes a la parella fins a fer-la caure a terra. En arribar la policia va tenir una reacció desproporcionada contra els agents i va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments i injúries greus als funcionaris.