La Gimkna't a 7 bandes commemorarà els 600 anys del Consell de la Terra

La cursa premiarà els tres primers classificats de cada categoria, la millor disfressa, el primer equip a inscriure's, el grup que completi abans la prova i la foto amb més m'agrada' a Instagram

Actualitzada 23/09/2019 a les 13:29

Redacció Andorra la Vella

La novena edició de la Gimkna't a 7 bandes, que se celebrarà el dissabte 5 d'octubre a totes les parròquies, se centrarà en els 600 anys del Consell de la Terra. La sortida i arribada de la cursa es farà a la plaça del Consell General i tots els participants rebran una motxilla i una cantimplora com a regal. L'objectiu de la prova és ampliar l'oferta de lleure per a la població jove, donar a conèixer els diferents espais d'informació juvenils i promoure el transport públic com a forma de responsabilitat social pel medi ambient.

Els grups es dividiran en les categories de 12 a 15 anys i de 16 a 20. Els guanyadors de la primera franja d'edat s'enduran quatre forfets d'un dia d'activitats a Vallnord, un joc d'escapada 'L'enigma de l'escriptor' i quatre entrades pel centre dels Serradells. Els segons classificats tindran quatre tiquets per a Naturlandia, quatre abonaments a la piscina La Mola d'Encamp i quatre entrades pel centre esportiu de Sant Julià de Lòria, mentre que els tercers rebran dos vals per a quatre entrades a una de les funcions dels pastorets, dues baixades al Màgic Gliss del Forn de Canillo i quatre tiquets pel Centre esportiu dels Serradells. Pel que fa al primer premi de la categoria de 16 a 20 anys els guanyadors obtindran una estada per a quatre persones a Ferrari Land amb una nit d'hotel a Salou, quatre entrades pels Serradells i la possibilitat que el grup assisteixi a un partit d'hoquei sobre gel al Palau de Gel de Canillo. Els segons classificats tindran quatre vals de 2x1 per fer múixing, quatre entrades pel centre esportiu de Sant Julià i quatre passis pel Funicamp amb una bossa d'obsequis. Els tercers tindran quatre forfets de dia a Ordino-Arcalís per aquesta temporada, abonaments pel Complex Poliesportiu d'Encamp i quatre entrades als Serradells.

Enguany també es premiarà els participants que portin la millor disfressa amb quatre entrades a Caldea i un lot de productes d'Andorra, el primer equip inscrit, el primer a arribar i la foto amb més m'agrada a Instagram amb l'etiqueta #G72k19. Les inscripcions s'obren avui a un preu de 7 euros, i de 4 si es disposa del Carnet Jove.