La delegació andorrana, amb les ministres Maria Ubach i Silvia Calvó, ha participat a la 74a assemblea general, que es durà a terme al llarg de tota la setmana a les Nacions Unides

Espot assisteix a la Cimera per a l'Acció Climàtica a Nova York El cap de Govern, Xavier Espot, amb les ministres d'Afers Exteriors, Maria Ubach i Medi Ambient Agricultura i Sostenibilitat; Silvia Calvó, a les Nacions UNides Govern d'Andorra

Actualitzada 23/09/2019 a les 17:58

Redacció Andorra la Vella

Una delegació andorrana encapçalada pel cap de Govern, Xavier Espot, ha assistit a la inauguració de la Cimera per a l'Acció Climàtica que té lloc a la seu de les Nacions Unides a Nova York. La 74a assemblea general, que es durà a terme al llarg de tota la setmana, porta el lema "Impulsa els esforços multilaterals per a l'erradicació de la pobresa, la qualitat de l'educació, l'acció contra el canvi climàtic i la inclusió". Al llarg de la setmana, la delegació andorrana, on hi són les ministres d'Afers Exteriors, Maria Ubach i Medi Ambient Agricultura i sostenibilitat; Silvia Calvó, participarà en els diferents fòrums multilaterals.

El secretari general de l'ONU, Antonio Gutérres, ha fet una crida a què tots els líders acudeixin amb plans concrets i realistes per tal de millorar les contribucions concretes en l'àmbit nacional per a l'Agenda 2020. Andorra ha refermat el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i el cap de Govern explicarà les accions previstes en la intervenció que durà a terme el pròxim dimecres.