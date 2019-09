El Govern estima que aquest és el cost de les obres per fer front al risc de caiguda de blocs rocosos a la CG-1 a l’altura del Punt de Trobada

El Govern estima en dos milions el cost de protegir la Portalada L'esllavissada a la CG-1 a l'altura del Punt de Trobada es va produir la matinada del 10 d'agost passat. Fernando Galindo

Actualitzada 23/09/2019 a les 12:53

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Dos milions d’euros sense comptar l’impost general indirecte (IGI). Aquest és el cost estimatiu del Govern per a les obres de protecció enfront del risc de caiguda de blocs rocosos a la carretera general 1 (CG-1) a la zona de la Portalada, on el 10 d’agost passat hi va haver un despreniment que va afectar la via, l’aparcament exterior i la planta baixa del Punt de Trobada. Així s’indica a la fitxa tècnica del document de licitació de la redacció del projecte d’execució d’aquesta obra que ha de protegir de manera definitiva la carretera de la caiguda de rocs que els tècnics asseguren que es continuarà produint. Aquesta construcció haurà de substituir el mur de fusta i formigó que es va aixecar pocs dies després del despreniment i que va permetre obrir al trànsit aquest tram de la CG-1.

Al cost previst per construir la protecció definitiva a la zona de la Portalada s’hauran d’afegir els diners que ja porta gastats l’executiu en superar la crisi que va suposar l’esllavissada a la CG-1. S’inclourien els diners gastats per aixecar el mur de protecció provisional a la zona de l’esllavissada i el cost del personal que va estar i encara continua al lloc dels fets. Aquí s’inclouen les hores de treball realitzades i els mitjans utilitzats per la policia, els bombers, el COEX, els agents de servei comunals, protecció civil, Creu Roja i els tècnics que vigilaven la caiguda de rocs. Uns diners dels quals el Govern encara no ha informat de quina quantitat es tracta.

L’executiu tampoc ha fet públic qui és el responsable de l’esllavissada. Un cop admès que la caiguda de rocs la va produir l’estat de l’excavació del terreny privat on s’havia de construir un centre comercial, s’ha de decidir si la responsabilitat és del propietari, el Grup Cachafeiro, del comú de Sant Julià, de tots dos o de cap d’ells. El Govern ja va dir que el responsable s’haurà de fer càrrec de totes les despeses, incloses les del mur de protecció definitiu.



Licitació del projecte

El consell de ministres va aprovar el passat 4 de setembre la licitació de la redacció del projecte que ha de definir quines obres s’han de fer al talús conflictiu per assegurar definitivament la zona. S’ha acordat un concurs nacional i amb modalitat urgent i les empreses tenen fins al 25 de setembre per presentar les seves ofertes. L’aprovació del projecte la va comunicar el portaveu de l’executiu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres celebrat aquell dia.

El portaveu va indicar aquell dia que no podia avançar quin seria el cost aproximat d’aquesta intervenció perquè primer s’havia de saber què proposava l’adjudicatària d’aquesta primera licitació per assegurar la zona. “Serà en una segona fase, quan licitem els treballs, que podrem tenir una estimació dels costos”, va precisar Jover. Tot i això, les empreses que es presentin al concurs per redactar el projecte de construcció ja saben que el Govern estima l’obra en uns dos milions d’euros.

Cal recordar, que la solució per a la restauració definitiva de la Portalada, on es va produir l’esllavissada el 10 d’agost passat, és la construcció d’un mur de formigó armat al llarg de tot el tall a la muntanya, que anirà des de la parcel·la on hi ha la deixalleria del comú de Sant Julià fins al final de parcel·la contigua, on hi havia unes obres aturades des de feia temps. El projecte que s’ha de redactar haurà de fer front a aquesta solució.

Les dimensions del mur que ha de garantir la seguretat a la zona del tram de la CG-1, tant d’alçada com d’amplada, encara no estan establertes, tot i que s’enfilarà al voltant de deu metres. La construcció de la tanca de seguretat afectarà les dues parcel·les, la del comú de Sant Julià de Lòria i la del propietari del terreny on es va produir pròpiament l’esllavissada, que quedaran condemnades, és a dir, completament inutilitzades a tots els efectes.

Les obres del mur de contenció aniran en paral·lel a un seguit d’intervencions a la part de dalt de la muntanya. S’hauran d’intentar estabilitzar els punts més compromesos i alhora es col·locaran unes malles capaces de suportar el despreniment de les roques més grans i evitar que caiguin a la fosa.

D’altra banda, cal recordar que el comú de Sant Julià ha suspès temporalment l’atorgament de llicències a la zona de l’esllavissada, al terme de Terres de Davant de Tolse, que és el nom oficial del terreny conegut per la Portalada. La decisió es va prendre després de veure que els despreniments i les esllavissades s’han continuat succeint des del 10 d’agost.