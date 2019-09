Salvem els boscos

Dues organitzacions europees van realitzar una actuació el passat mes de novembre al bosc del Rep d’Encamp. L’acció s’emmarca en el projecte POCTEFA, i una de les principals accions és proposar i dur a terme mesures d’adaptació pel canvi climàtic al Pirineu.

La flora i fauna són dos aspectes imprescindibles per garantir la continuïtat de l’espècie humana al planeta Terra. Per aquest motiu, en el marc del projecte INTERREG-POCTEFA CANOPEE, i en col·laboració amb el comú d’Encamp, l’agrupació europea GEIE FORESPIR i Eforestland, van procedir el mes de novembre passat a realitzar una actuació adaptativa al bosc del Rep d’Encamp, un bosc protector d’allaus de neu, per reduir la vulnerabilitat davant del risc forestal. “A Andorra vam triar la temàtica dels boscos de protecció perquè ocupen una superfície molt important del país, i aquí les allaus són molt importants”, va explicar Benjamin