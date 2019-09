Quatre joves del projecte 'Road Trip' visiten el Principat

Quatre joves finlandesos que participen en el projecte europeu Road Trip van visitar ahir el Principat. L’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra va publicar a Twitter que els joves feien la visita per conèixer com s’estudia des d’Andorra el canvi climàtic i els seus efectes.

The Road Trip Project es descriu com una aventura humana, en què joves viatgers travessen Europa amb una autocaravana, coneixen a la població dels diferents territoris i exploren la varietat de projectes i activitats amb què col·labora la Unió Europea. També comparteixen experiències a través de vídeos, fotos i el blog que tenen a les plataformes socials.

