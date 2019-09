La policia desmantella un grup de lladres de perfumeries

Se'ls imputa una contravenció penal de furt i han estat expulsats del país

Actualitzada 22/09/2019 a les 17:06

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir el passat dijous al migdia tres homes, no residents de 30, 37 i 39 anys, que es dedicaven a sostreure productes de perfumeries situades a l'avinguda Carlemany de Santa Coloma. Un agent de paisà va sospitar d'un dels tres homes i la policia va organitzar un dispositiu de recerca i seguiment per tal de localitzar-lo. Amb el dispositiu establert sobre el terreny, es va localitzar una segona persona sospitosa que va entrar en diverses perfumeries sense efectuar cap compra i posteriorment es va dirigir a un aparcament públic de les proximitats.

Segons ha informat aquest matí la policia en un comunicat, els efectius desplegats van localitzar el primer individu, que es desplaçava amb una bossa folrada, utilitzada per aquests tipus d’organitzacions per tal de sostreure mercaderia en establiments, cap a un turisme estacionat al mateix aparcament. Al control que es va fer a les dues persones i al vehicle es van decomissar diverses eines utilitzades habitualment per cometre aquest tipus d’infraccions, com ara tenalles petites o navalla, juntament amb sis perfums sostres en establiments comercials.

Més tard va arribar una tercera persona al mateix aparcament i va intentar accedir a l’interior del vehicle. Aquesta persona va ser controlada en possessió d’una bossa tipus bandolera folrada, la qual contenia un perfum sostret.

Als tres se'ls va imputar una contravenció penal contra el patrimoni i furt de mercaderia. Poc després de les detencions van ser expulsats del Principat.