Els ingressos per la taxa al tabac s'incrementen a l'agost en un 38%

La duana va recaptar 14,7 milions per aquest concepte i acumula 70,6 aquest 2019

Els ingressos per la taxa a les importacions de tabac es van incrementar en un 38,1% a l’agost respecte al mateix mes de l’any passat, segons les dades publicades per la Duana. En un any, el 2019, que s’ha caracteritzat per les fortes caigudes dels ingressos per aquesta taxa respecte a l’exercici anterior, la bona dada de l’agost situen els diners recaptats a la duana per la importació de tabac en unes xifres properes a les que es van realitzar en els primers vuit mesos del 2018. En el que va d’any s’han ingressat 70,6 milions d’euros en concepte de

