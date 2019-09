Fridays For Future va organitzar ahir una marxa que va ajuntar un centenar de manifestants i que va ser “tot un èxit”

Els carrers d’Andorra la Vella van acollir ahir una manifestació on més d’un centenar de persones es va mobilitzar per demanar un front global per evitar el canvi climàtic. El cel ennuvolat amenaçava pluja, però això no va tirar enrere el grup de manifestants, de totes les edats, que va sortir de la plaça de la Rotonda direcció Consell General entonant càntics com: “Emergència” o “Ni un grau més, ni una espècie menys”.

Al capdavant de tota la comitiva que marxava per les voreres, Mateu Bracque, portaveu de Fridays For Future que amb un megàfon animava els manifestants. Bracque va valorar

