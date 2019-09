Ordeig insta la Generalitat a reprendre les obres de Tresponts

El diputat del Partit Socialista Català per Lleida, el Pirineu i Aran al Parlament de Catalunya, Òscar Ordeig, va afirmar ahir que “el Pirineu no mereix més esperes pel túnel de Tresponts”, situat a l’altura d’Organyà a la carretera C-14. L’aturada de les obres “és un nou revés en aquest projecte i l’Alt Urgell no es mereix més decepcions per disposar d’una infraestructura llargament reivindicada pels veïns i veïnes de la zona”, va explicar el diputat socialista.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari Socialista va registrar una bateria de preguntes per així “instar el Govern a garantir que es reprenguin les