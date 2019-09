Un ciclista envaeix el sentit contrari i ho difon

Es tracta d’un patinador sobre gel holandès de 24 anys i va estar a punt de provocar un greu sinistre

Actualitzada 20/09/2019 a les 12:39

Redacció Andorra la Vella

El patinador sobre gel holandès Thomas Geerdinck, de 24 anys, va esborrar ahir de les seves xarxes socials un vídeo on se’l veu damunt d’una bicicleta a punt de tenir un greu accident amb un vehicle. Al vídeo, que ahir es va fer viral, es veu com el patinador-ciclista negocia a molta velocitat la rotonda sud d’entrada a Encamp, fet que l’obliga a agafar el punt rodó per l’esquerra i no pas per la dreta. El jove està punt de col·lidir contra un vehicle i el que acaba evitant el greu accident és la rapidesa amb què el conductor frena i l’habilitat del ciclista a l’hora d’esquivar-lo. A les imatges, enregistrades per un company patinador, Jos de Vos, de 28 anys, i que també circulava amb bicicleta darrere seu, es veu com un cop creuat el punt rodó tots dos es feliciten per la manera de superar l’incident de Geerdinck. Al compte de Twitter de De Vos es pot veure un altre vídeo de tres ciclistes circulant amb bicicleta a gran velocitat per carreteres andorranes. Al vídeo, enregistrat des d’un vehicle que els acompanya, es veu com circulen de baixada en direcció Canillo pel port d’Envalira arribant a velocitats properes als noranta quilòmetres per hora amb la car­retera oberta al trànsit. El vehicle que els acompanya envaeix vàries vegades el carril contrari.

#22 Centre

(20/09/19 23:08)



#21 Gatfer

(20/09/19 19:57)



#20 D'acord

(20/09/19 19:00)



#19 DOMENEC SAYOS SERRA

(20/09/19 18:17)



#18 Vicenç

(20/09/19 17:03)



#17 Que maco!!!

(20/09/19 16:22)



#16 Doncs us foteu!!!

(20/09/19 16:15)



#15 RJ

(20/09/19 14:12)



#14 F de F

(20/09/19 14:07)



#13 Andorra, territori ciclista....

(20/09/19 12:54)

