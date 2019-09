L’associació de familiars reivindica la promesa electoral d’un centre de dia

L’Associació per la malaltia d’Alzheimer va demanar ahir, en la celebració de la tercera edició de la gala, l’augment de les places en residències i un centre de dia per a les persones que pateixen el transtorn. “Tenim dues reclamacions principals, reivindiquem el centre de dia, ja que ens trobem amb un mig pas amb aquelles persones que pateixen la malaltia però que segueixen sent autònomes”, va afirmar Montserrat Valls, presidenta de l’associació. En aquesta línia, la segona demanda és l’increment de places en residències, ja que “quan et diuen que tens Alzheimer i que necessites anar a un centre,

#1 Eli

(20/09/19 13:50)