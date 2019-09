El 'youtuber misogin' amenaça de posar una denúncia contra l'Estat

Actualitzada 20/09/2019 a les 12:38

LA VÍCTIMA DE 'LA MANADA' ÉS "UNA TIA GUARRA"

Jesús Moll va fer múltiples missatges contra diferents col·lectius, però van ser especialment ofensius envers les dones. Un dels més polèmics feia referència a la víctima de la violació de La Manada als Sanfermines. Va publicar el nom i la fotografia de la víctima amb múltiples comentaris vexatoris. Va arribar a indicar que “la víctima de La Manada és una tia guarra que l’únic que ha fet és fotre la vida a cinc joves innocents”. Referent a les dones “amb autoritat”, va afirmar que “en lloc d’estar on estan s’haurien de posar a fregar vàters”. Respecte a les feministes va dir que “les feminazis al final em prohibiran la prostitució, a sobre que pago, i també la pornografia”. Pel que fa als assassinats masclistes va citar que “els homes que maten les dones han petat per la conducta provocadora [de les víctimes]”. Un missatge polèmic parlava dels musulmans perquè “no mengen porc però es comporten com a porcs i l’únic morito bo és el morito seu país”. Va titllar els immigrants de “delinqüents” i “violadors”.

CRÍTIQUES A BENESTAR SOCIAL I A LES "BATLLES FEMENISTES"

Jesús Moll fa anys que arrossega un conflicte judicial per la custòdia del seu fill que va ser concedida a l’exdona. En considerar que havia patit una injustícia va crear l’Associació d’Homes Maltractats i va tenir diferents topades amb treballadores de Ben­estar Social. L’associació, sense activitat actual, va ser creada el 2014 i Moll es va situar com a president i portaveu. Respecte als conflictes amb Benestar Social, el youtuber misogin diu que “només es dediquen a treure la custòdia als pares [donant-la a les mares] perquè així reben més subvencions”. La crítica s’accentua respecte a l’àrea de menors del departament. També culpa “les batlles feministes que tenim a Andorra”, que segons el seu criteri perjudiquen els homes. Moll assegura que “jo ja no tinc cap por i feu amb mi el que vulgueu, bé, feu amb mi el que pugueu”. El youtuber misogin continua manifestant que “segueixo i seguiré donant pel sac perquè a mi no em fareu callar”.

Jesús Moll, conegut com el youtuber misogin pels missatges contra les dones a través de la xarxa, ha anunciat que està buscant col·laboració i ajuda per denunciar l’Estat andorrà per la sentència que el va condemnar el juliol passat. Moll ha gravat un vídeo a YouTube (es pot veure a diariandorra.ad) en què manifesta que “Andorra és un país medieval on els dirigents es pensen que tenen dret de cuixa” i “es pensen que poden fotre qui vulguin”. Fa una comparació del que seria per a ell actualment Andorra amb la divisió en petits territoris de la península Ibèrica a l’edat mitjana. Conclou que el Principat és “un regne on el rei fa el que li surt dels collons”.Moll assegura que durant la seva estada a la Comella diversos funcionaris li van trametre que “no entenien el meu cas, el meu pas per la presó i la meva sentència”. En aquest sentit, manifesta que espera que el temps que va passar al centre penitenciari acabi tenint algun sentit. Argumenta que com que ell “tampoc” troba sentit a la condemna que se li va imposar pels missatges ultratjants ha decidir “denunciar el Govern d’Andorra” i per això demana ajut o col·laboració d’altra gent. Tot l’argumentari del projecte per demandar Andorra per la seva condemna està fet mentre es grava des de la bicicleta on està fent una ruta.El youtuber misogin va entrar a la presó el 19 de juliol passat per complir el mes ferm al qual havia estat condemnat, però es va decidir deixar-lo en llibertat el 14 d’agost, uns dies abans, per fer efectiva l’expulsió durant cinc anys. Moll, president de l’Associació d’Homes Maltractats creada el 2014, va ser condemnat per un delicte de discriminació a través d’una ordenança penal i per tant va acceptar la pena a canvi de no haver d’anar a judici oral. La sentència fixava que els missatges que havia publicat a Facebook i Twitter “excedeixen els límits de la llibertat d’expressió perquè contenen idees que són discriminatòries i que inciten a l’odi, cosa que és incompatible amb els principis democràtics i de respecte a la dignitat de les persones reconeguts a la Constitució”. La condemna en realitat era de dotze mesos de presó, dels quals, però, tan sols un era ferm i la resta eren condicionals.