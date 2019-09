El sector de la construcció lidera l'economia durant el segon trimestre

La CEA creu que és necessari que hi hagi més diversificació per poder tenir millor equilibri

L’economia ha registrat un creixement real del gairebé 2,5 per cent, amb el sector de la construcció, que ha estat el que ha tingut una evolució més positiva amb el 5,3 per cent, en contrapunt amb la indústria, que continua experimentant una tendència decreixent, amb el 0,4 per cent en negatiu.

Així s’explica a l’informe econòmic trimestral del 2019, en què les dades apunten una inflació en l’economia andorrana amb el 2,3 per cent del producte interior brut (PIB), un punt superior a la variació del període de l’any anterior.

Segons el director de la CEA, Iago Andreu, “aquestes dades són positives