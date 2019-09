Els geòlegs demanen canvis en la regulació dels treballs que alteren el terreny

El Col·legi de Geòlegs defensa la necessitat que s’actualitzi el reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del ter­reny, que ja acumula prop de vint anys d’antiguitat, i així ho han tramès al Govern. El col·lectiu argumenta que el que ha succeït amb l’esllavissada de la Portalada posa de manifest la necessitat d’una revisió del text per aclarir aspectes com, per exemple, quina periodicitat ha de tenir el control i seguiment dels treballs. “Seria convenient incloure dins del propi reglament aspectes relacionats amb la inspecció i manteniment dels sistemes d’estabilització provisional i definitiva del

#1 Pepita

(19/09/19 11:42)