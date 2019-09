Dos ferits en un xoc a la rotonda del Gall d'Or

Van ser traslladats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell amb lesions lleus

Actualitzada 19/09/2019 a les 10:19

Els dos conductors implicats en un accident entre un turisme i una camioneta que va tenir lloc ahir a les sis de la tarda a la rotonda del Gall d’or d’Escaldes-Engordany van resultar ferits i van ser traslladats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. La conductora de la camioneta, de matrícula francesa, i el conductor del vehicle de matrícula espanyola van patir lesions de poca consideració, segons fonts del centre hospitalari. L’home no va poder sortir del vehicle amb facilitat pels importants danys materials que va patir el turisme a conseqüència del xoc. L’accident va provocar durant una estona el tall de l’accés al car­rer Ciutat de Sabadell. La policia es va encarregar de regular el trànsit dens per la rotonda.

Una menor de 13 anys va resultar ferida en un altre accident ahir pels volts de les tres de la tarda al carrer Mirador d’Encamp. La noia, que portava una BTT amb la qual va topar un turisme, no va patir lesions de consideració i va ser donada d’alta.

#2 Victoria Abril

(19/09/19 11:59)



#1 França i Espanya

(19/09/19 09:28)