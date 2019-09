La Cambra vol mesures per evitar una bombolla immobiliària

Actualitzada 18/09/2019 a les 13:04

RECOMANACIONS

-Transformació digital de les empreses. Ajudar-les a fer el pas és una de les prioritats de la Cambra.



-Turisme de qualitat, que el sector millori el nivell d’oferta. La Cambra demana polítiques que aprofundeixin en la singularitat del país.



-Competitivitat del co-merç al detall. La Cambra posa en marxa el Label de qualitat i demana agilitzar al màxim els tràmits duaners.



-Simplificar l’administració, una obligació urgent per a Armengol, que conside­ra que impedeix el bon desenvolupament de la inversió estrangera i el dia a dia de les empreses i societat.



-Sistema fiscal competitiu, que sigui simple i estable. La Cambra assegura que per créixer en un entorn global la pressió fiscal no pot ser major al 25%.



-Creixement sostenible del sector immobiliari i de la construcció.



-Desenvolupar les infraestructures de transport, un dels reptes actuals per no quedar enclavats.



-Acord d’associació amb la UE en el qual la Cambra vol treballar amb Govern i efectuar un seguiment de les negociacions.



-Incorporació de la sostenibilitat en les diverses àrees de negoci.

La Cambra de Comerç va demanar ahir a Govern i comuns que impulsin mesures públiques per posar fre a una possible bombolla immobiliària d’habitatges de luxe. Ho va fer durant la presentació de l’Informe econòmic anual de la Cambra, en el qual van estar presents diverses autoritats del país, com ara el cap de Govern, Xavier Espot, que també va intervenir. Armengol va demanar a l’executiu que es doni resposta a la demanda del mercat intern impulsant la construcció d’un parc d’habitatges de compra i de lloguer assequible, acompanyat d’un programa real de construcció i explotació d’habitatges de caire social o de protecció oficial. “Hi ha un problema en l’accés a l’habitatge de la gent treballadora, s’ha de fomentar més aquest habitatge de lloguer o de caire social”, va expressar Armengol, que va posar de manifest que, tot i la problemàtica existent en aquest sentit, el sector de la construcció és el que més va créixer el 2018, especialment pels pisos destinats al segment del luxe. “L’habitatge de luxe no s’ha de parar de fer, però és un toc d’atenció que fem”, va assenyalar el president de la Cambra, que assegura que el sector creix perquè hi ha inversor, “però veurem si es vendrà o si els lloguers que es pretenen seran factibles”, va explicar. Armengol, que va recordar que el volum de turisme de luxe no és important, va fer una aproximació del nombre total de pisos de luxe que s’estarien creant i els va xifrar en prop dels 1.100.Armengol va alertar que de la problemàtica de l’accés a l’habitatge sorgeix la complicació de l’arribada de treballadors. “Un dels problemes que tenen al sector de la neu és aquest”, va considerar Armengol.Espot va explicar que el rol de l’executiu ha d’estar centrat a millorar el benestar social del país. En aquest sentit, el cap de Govern va posar de manifest que una de les prioritats “és reactivar el mercat de l’habitatge i incrementar l’oferta”, quelcom que, si no es treballa, “afecta l’atractiu dels salaris i la competitivitat”. Espot, alhora, va exposar que Govern ha de vetllar perquè el sector de la construcció i immobiliari tingui una evolució estable.Des de l’executiu, Espot va destacar que per afrontar els reptes de país en el futur, tant en la problemàtica de l’habitatge com en la resta d’aspectes, s’han de fer de manera compartida i no fent recaure la responsabilitat en un únic actor. “Si volem afrontar problemes i trobar solucions necessitem el compromís de l’administració, però també la implicació del teixit empresarial”, va expressar el cap de Govern.L’Informe econòmic del 2018 presentat per la Cambra assenyala un creixement positiu de l’economia andorrana per sisè any consecutiu que, tot i estar a prop dels nivells precrisi, és menor que el registrat en les economies dels dos països veïns, així com del conjunt de la Unió Europea, una situació que s’ha donat per segon any consecutiu. Segons l’estimació de Govern, el PIB real va créixer l’any passat a una taxa de l’1,6%, una dècima menys que el 2017. El creixement econòmic andorrà el 2018 va ser liderat pels serveis i la construcció, en contrast amb la manca de dinamisme mostrada pels sectors industrial i primari. Des de la Cambra han fet una sèrie de recomanacions per millorar la competitivitat de l’economia que, segons Armengol, haurien de formar part d’un pla estratègic de país.La perspectiva per al 2019 és que l’economia andorrana s’encamini cap a una fase més madura del cicle expansiu, condicionada per la desacceleració de l’economia europea. L’estudi preveu que l’economia al Principat continuï creixent l’any 2019 però molt probablement a un ritme inferior que el 2018.