Èxit de donacions

Satisfacció entre voluntaris de la Creu Roja per la bona afluència de donants el primer dia de recollida de sang a la sala del Prat del Roure.

Bones sensacions després del primer dia de donacions al Prat del Roure, a Escaldes-Engordany. La pen­última campanya de donació de l’any reunia ahir, ja a primera hora, un bon nombre de persones disposades a “deixar-se punxar” per una bona causa. És la situació del Manel, que tot just ahir s’estrenava com a donant. “Soc molt aprensiu, així que no em feia gaire gràcia que em clavessin una agulla, però realment no n’hi ha per a tant, ni tan sols fa mal”, explicava.

Per l’Hugo, en canvi, la d’ahir va ser la segona vegada. En el seu cas hi va anar acompa­nyat

