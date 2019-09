Dos caçadors abaten dos isards sense tenir la llicència

Els homes estaven integrats en dues colles però no tenien els permisos necessaris

Dolors Moreno Andorra la Vella

Diumenge va començar la Setmana de caça de l’isard i els banders van controlar les dues primeres infraccions. Dos caçadors van ser enxampats amb dos isards abatuts i correctament anellats però cap dels dos homes tenia els permisos necessaris per participar a la Setmana cinegètica. Es requereix la llicència de caça i el permís especial associat a aquesta activitat concreta. Els dos homes, un espanyol i no resident i l’altre d’Andorra, estaven integrats en dues colles però, segons fonts properes al cas, s’haurien fet responsables dels fets, negant que els respectius grups de companys amb qui caçaven en tinguessin coneixement. La sanció associada es determinarà un cop es conclogui l’expedient obert, segons les fonts consultades, però la Llei de caça estableix que caçar sense llicència és una falta catalogada com a molt greu que pot suposar multa de fins a 2.000 euros i la inhabilitació per obtenir l’autorització durant tres anys.

Els controls (no ha estat possible confirmar la zona més enllà que es van produir en territori de la vall del nord) van suposar el comís de les armes dels infractors i de les peces abatudes. Aquest any la Setmana de l’isard, que se celebra fins diumenge, ha tingut números de rècord. El bon estat de la cabana ha permès que es puguin abatre fins a 168 peces (l’any passat van ser 96 captures) i el nombre de caçadors que s’han inscrit han estat 556, quan en l’edició del 2018 van ser 537. Cada colla ha de tenir un nombre mínim de quatre caçadors, que els dona dret a una anella, per tant, a abatre un animal.

