Actualitzada 17/09/2019 a les 06:50

La variació anual de l’índex de preus al consum (IPC) en base al 2017 corresponent al mes d’agost del 2019 és del 0,7 per cent, suposant una disminució respecte al mateix mes de l’any 2018, que va ser de gairebé el 2 per cent. Quant a la inflació subjacent, coincideix amb l’índex general i se situa al 0,7 per cent en relació amb el mateix mes de l’any anterior.