Galobardas creu que les xifres aportades FEDA no mostren la realitat

El president del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Jordi Galobardas, assegura que “milers d’habitatges podrien estar a la venda” i apunta que el nombre de pisos disponibles al Principat per al lloguer o polítiques d’habitatge seria molt menor als 4.000 xifrats a l’estudi de FEDA.

Segons Galobardas, el treball de FEDA registra com a buits domicilis a la venda o propietat de persones a l’estranger, els quals, per les seves circumstàncies especials, sovint no compten amb comptador de la llum o tenen un consum per sota dels mínims. “Si la xifra fos real suposaria un gran impacte per al

