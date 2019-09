El conductor detingut va estar implicat en un homicidi

L’home va estar involucrat en una baralla que va finalitzar amb una ganivetada mortal en una benzinera de Santa Coloma

L’home andorrà detingut per intentar atropellar un grup de joves en un aparcament d’un local d’oci nocturn de la capital la matinada de dissabte va estar implicat en un cas d’homicidi en una benzinera de Santa Coloma ara fa vuit anys. Els fets del cas es van produir pels volts de les tres de la matinada de dijous 22 de setembre del 2011 quan es va generar una baralla entre dos grups que van coincidir a l’estació de servei de Santa Coloma quan es dirigien, ambdues colles separadament, a comprar begudes. El grup format per la víctima, un resident gallec de 36 anys i dos andorrans, un dels quals era el detingut per l’intent de l’atropellament de dissabte passat, van fer una sèrie de comentaris respecte a una de les noies de l’altre grup, format per dos homes i dues dones de nacionalitat peruana. Aquests fets van esdevenir en una situació violenta entre les dues parts i van finalitzar en una baralla amb la posterior ganivetada mortal.



Retirada de carnet

La batlle instructora del cas de l’atropellament ha decretat la retirada del carnet de conduir del detingut per un termini de tres anys, però no així el seu ingrés al centre penitenciari de la Comella, tal com informen fonts properes al cas. La policia el va detenir durant la tarda de dissabte passat després que unes hores abans, a les sis de la matinada, intentés un atropellament múltiple amb el seu vehicle de marca Mercedes d’un grup de joves a l’aparcament privat d’un local situat a l’avinguda Salou d’Andorra la Vella. L’home no feia gaire que havia entrat al local quan va provocar uns incidents que van fer intervenir els membres de seguretat de la discoteca. Els vigilants el van fer fora del local i l’home, alterat per la situació, va agafar el cotxe i va fer una sèrie de maniobres perilloses que van provocar una situació de tensió entre els presents. Després d’accelerar, frenar i fer marxa enrere durant diversos cops, posant en perill la integritat del grup de joves que es trobava al pàrquing, va sortir de l’aparcament a gran velocitat després que els presents li recriminessin l’acció i colpegessin el vehicle en diverses ocasions. L’acció no va provocar danys físics ni materials. Després que un dels presents denunciés els fets, la policia es va personar a l’aparcament privat. En arribar van identificar l’home que va intentar l’atropellament múltiple com a presumpte autor. No obstant això, de les manifestacions de l’home no es va poder extreure gaire informació, a més que els possibles testimonis ja no es trobaven al lloc dels fets. Posteriorment, a dos quarts de quatre de la tarda, i després de visionar una filmació que va fer un dels presents, es va procedir a la seva detenció.

