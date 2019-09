El primer aparell de control de velocitat es va instal·lar el 2006, i en tretze anys han augmentat a setze

Setze radars vigilen la velocitat dels vehicles Mapa de la xarxa viària amb les ubicacions dels radars.

Actualitzada 16/09/2019 a les 13:19

Lorena Giménez Andorra la Vella

Els radars de velocitat fixats a la xarxa viària del Principat han augmentat de forma considerable en un període de tretze anys. La instal·lació del primer control va coincidir amb l’obertura del túnel del Pont pla el 2006, i des de llavors se n’han instal·lat un total de setze en tot el territori. “Aquest procés va començar fa uns deu anys, ja que la velocitat era molt alta en algunes zones i hi havia molts sinistres greus”, va afirmar Jaume Bonell, cap de mobilitat. Se’n troben nou de fixes i sis de tram, que sumen setze, perquè al túnel de les Dos Valires n’hi ha un per cada tub.

Els aparells de control estan situats a les carreteres generals, concretament se n’observen cinc a la Carretera General 1, a les zones de Borda Sabaté, de tram, i a Aixovall, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, i a l’avinguda d’Enclar i a la zona de les Costes d’Andorra la Vella. Els límits de velocitats són de 90, 70, i dos de 60 quilòmetres per hora, respectivament. A Sant Julià també hi ha ubicat un control a l’entrada del túnel de la Tàpia, amb una limitació de 60 km/h. A la parròquia d’Escaldes-Engordany hi ha un radar de tram al túnel del Pont pla, i en direcció a la Massana un altre entre el túnel de Sant Antoni i el del Pont pla, ambdós amb una limitació de 60 km/h.

També a la Massana, a la Carretera General 4, a la sortida de la població en direcció Arinsal, hi ha instal·lat un control fix amb una limitació de 60 km/h. Entre Encamp i la Massana, hi ha un control de velocitat de tram en cada un dels tubs del túnel de les Dos Valires, amb una limitació de 80 km/h. A la Carretera General 2, hi ha ubicats quatre radars, concretament, un de tram a la sortida del túnel de Ràdio Andorra, i tres de fixes a la sortida de Canillo en direcció Encamp, a Incles, en sentit descendent, i a les Bordes d’Envalira. Els límits de velocitat són dos de 70, un de 60 i de 50 km/h, respectivament.



Mesures de prevenció

Des del departament de Mobilitat, Bonell va informar que “l’objectiu de la disposició d’aquests dispositius mai ha estat un mètode per recaptar diners”, sinó que es tracta d’una mesura de prevenció per donar seguretat a les carreteres i perquè “la gent adapti la velocitat a l’estat de la via, i així poder reduir la sinistralitat i els danys col·laterals que generen els accidents”. Per aquest motiu, la ubicació i els límits de velocitat s’estableixen “amb la col·laboració del cos de policia, i sempre han estat caracteritzats i visualitzats perquè la població els tingui presents”, va puntualitzar Bonell.

Amb la instal·lació d’aquest sistema de control s’ha aconseguit que “es redueixin considerablement els accidents. La carretera general 3 de la Massana ha passat de tenir una sinistralitat constant a pràcticament zero, de la mateixa manera que els accidents en el tram entre Escaldes i Encamp”, va explicar el cap. Tanmateix, va argumentar que “seguirem treballant sobre la marxa” i que “el fet d’haver posat en funcionament la base de dades d’accidents de trànsit ens permetrà tenir una objectivitat més clara de la que tenim ara en qüestió d’un parell de mesos”, i així poder “analitzar per què tenen lloc aquests accidents i prendre mesures al respecte”.

#16 Caixa o faixa

(16/09/19 13:55)



#15 David

(16/09/19 13:09)



#14 Josep B

(16/09/19 13:05)



#13 Per què será?

(16/09/19 12:13)



#12 carreteres amb seny

(16/09/19 11:50)



#11 Canvi de paradigma

(16/09/19 11:24)



#10 No corris, és fàcil

(16/09/19 11:16)



#9 Pepo

(16/09/19 11:14)



#8 Setze escurabutxaques

(16/09/19 10:30)



#7 No tot és velocitat

(16/09/19 10:05)

Veure’n més