Detingut un client d'un centre comercial per tocar una treballadora

Un home resident de 44 anys va ser detingut la nit del passat dimecres en un control rutinari amb una taxa d'alcoholèmia de 2,68 grams d'alcohol per litre de sang

Actualitzada 16/09/2019 a les 13:17

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir el passat dimecres un client d'un centre comercial d'Andorra la Vella per fer tocaments a una treballadora dels grans magatzems. Els agents van ser requerits a les 11.50 del matí i van detenir l'home, resident de 32 anys, per haver tocat la dona sense el seu consentiment. Pel que fa a delictes contra la seguretat del trànsit, un home resident de 44 anys va ser detingut la nit del passat dimecres en un control rutinari amb una taxa d'alcoholèmia de 2,68 grams d'alcohol per litre de sang. El mateix dia la policia va detenir un home resident de 33 anys per donar positiu en una parada rutinària, sent la taxa d'alcoholèmia de 2,07 grams d'alcohol per litre de sang. Aquest diumenge els agents van haver de detenir dues persones per donar una taxa d'alcoholèmia positiva i per oposar resistència en la seva detenció. El primer d'ells, un home resident de 49 anys, va patir un accident amb danys materials. En realitzar-li les proves d'alcoholèmia va donar una taxa de 2,05 g/l i va proferir injúries contra els agents interventors. La matinada del mateix dia la policia va detenir, en una parada rutinària, un home no resident de 38 anys el qual va donar una taxa d'1,99 g/l. En el moment de controlar-lo, va marxar corrents i va oposar resistència per no ser detingut en el moment d'interceptar-lo en les proximitats.

Dissabte al matí els agents de policia d'Andorra la Vella van detenir un home resident de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments a la seva exparella. Aquesta es va presentar al despatx central de policia per denunciar les agressions físiques repetides i amenaces per part del detingut, el qual l'hauria colpejat diverses vegades al pit i al coll.