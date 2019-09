Temporers, de nou sense habitatge

Els treballadors que es desplacen a l’hivern hauran de tornar a fer mans i mànigues per poder trobar casa

La situació dels temporers que venen al Principat durant la temporada d’hivern per treballar a les pistes d’esquí cada d’any empitjora més. Els treballadors hauran de tornar a fer mans i mànigues per trobar on allotjar-se sense deixar-s’hi tot el sou. “Hi ha propietaris i immobiliàries que demanen fins a 6.000 euros la temporada per avançat”, va denunciar Gustavo Íñigo, administrador d’una pàgina de Facebook anomenada Argentinos en Andorra info de 10 i propietari d’un establiment de restauració a la Massana. “Em trobo amb molta gent que ve amb feina, no troben un lloc on viure, i han de tornar

