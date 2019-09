Stop Violències considera que el Copríncep es va posicionar de manera "elegant"

Macron va agradar, també, a les veus més crítiques. Malgrat que Stop Violències i Fridays For Future van protestar aixecant banderoles en defensa del dret a l'avortament i en contra del canvi climàtic, respectivament, ambdós grups aproven el discurs del Copríncep francès.

De fet, per a les feministes, ahir Macron es va mullar pels drets de les dones, posicionant-se de manera subtil a favor de la interrupció voluntària de l'embaràs. "Estem satisfetes perquè no va esquivar la patata calenta: encara que ho va dir de manera molt elegant i remarcant que es tracta d'un afer intern, també va destacar que ell

