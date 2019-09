Detingut un resident per intentar atropellar uns joves

Un home resident va ser detingut ahir per intentar atropellar un grup de joves que es trobava a l’aparcament privat d’un local de lleure nocturn de l’avinguda Salou, a la parròquia d’Andorra la Vella, acusat dels delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la integritat física. Segons fonts properes al cas, el detingut, d’uns trenta anys, va accelerar, frenar de cop i fer marxa enrere diversos cops amb la intenció d’atropellar el grup de joves que, davant la situació de pànic, no van dubtar a colpejar els costats del vehicle per tractar d’aturar-lo. Finalment, l’home va sortir de l’aparcament a