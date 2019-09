Un menú molt francès

Emmanuel Macron va arribar ahir a l’hotel Hermitage a un quart de deu de la nit. L’esperava el primer contacte amb les autoritats del país, un sopar a base de llamàntol de la Bretanya i filet al cafè de París. Dormia al mateix hotel.

Se l’esperava més d’hora. La convocatòria per a les autoritats era a les 20 hores a l’hotel Hermitage de Soldeu, on s’havia de celebrar un sopar i on el Copríncep i la seva delegació passaven la nit. Emmanuel Macron a la residència de l’Hermitage, exclusiva per a ell. Però s’havien llogat una quarantena d’habitacions més. Macron va arribar envoltat de fortes mesures de seguretat més d’una hora més tard, a un quart de deu de la nit. Al desplegament policial andorrà s’afegeixen 240 policies gals per blindar la visita. Havia fet el trajecte en cotxe des de l’aeròdrom de Pamiers,

