Pallarés es troba amb els seus homòlegs a Portugal

Actualitzada 13/09/2019 a les 06:50

La ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, es va desplaçar fins a Lisboa ahir per reunir-se per primera vegada amb els seus homòlegs portuguesos i compartir bones pràctiques i mètodes de simplificació administrativa. A la tarda, va mantenir una trobada amb els secretaris d’Estat lusitans per establir un primer contacte polític de cara l’organització la Cimera Iberoamericana.

#1 Toni

(13/09/19 07:07)