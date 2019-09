La batlle sortint ha demanat una excedència a partir de l’1 de gener

Maria Àngels Moreno deixarà la Batllia a principi de l’any vinent, quan començarà el període de l’excedència que ha demanat al Consell Superior de la Justícia. Moreno està molt enfadada per com s’han desenvolupat els concursos per a les eleccions de les places de magistrat per a la sala penal del Superior i per al Tribunal de Corts. La sortida de Moreno es fa en dues fases. La set­mana vinent deixa d’exercir com a responsable de la Batllia especialitzada (anticorrupció i similars), plaça que passarà a ocupar Estefania García. Moreno quedarà com a batlle de torn fins al 31 de

#7 És difícil

(13/09/19 19:40)



#6 Vergonya

(13/09/19 18:05)



#5 Dignitat

(13/09/19 17:16)



#4 Enfadada però...

(13/09/19 15:22)



#3 RJ

(13/09/19 14:41)



#2 Enchufes I arbitrarietat..

(13/09/19 11:27)



#1 Pere

(13/09/19 08:44)